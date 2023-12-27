Ивлеева попросила у общественности второй шанс после скандальной вечеринки
Блогер Анастасия Ивлеева, организовавшая скандальную вечеринку в московском клубе, попросила у общественности «второй шанс».
Видеообращение она опубликовала на своей странице в соцсети.
«Говорят, Россия умеет прощать. Если это так, я бы очень хотела попросить второй шанс у вас, у народа», — сказала Ивлеева.
При этом она отметила, что «прилюдную казнь никто не отменял».
«В принципе, что, наверное, сейчас уже происходит, но я не буду уворачиваться и готова к любым исходам», — добавила блогер.
Ранее к Ивлеевой подали коллективный иск на 1 млрд рублей из-за скандальной вечеринки.
Также режиссёр Александр Молочников поддержал Ивлееву на фоне скандала.