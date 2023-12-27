СМИ сообщили о потере участниками вечеринки Ивлеевой эфира и контрактов

Участники прошедшей 21 декабря скандальной вечеринки у блогера Анастасии Ивлеевой лишаются эфира и рекламных контрактов. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" ("Ъ").

Так, стало известно, что МТС, VK, ТНТ, НТВ, и ряд других медиа и рекламные компаний заморозили контракты с Ивлеевой и артистами Дмитрием Биланом, Лолитой, Филиппом Киркоровым, Aнной Asti.

Источник "Коммерсанта", имеющий отношение к рекламному рынку, подтвердил, что большая часть компаний сегмента обсуждает приостановку контрактов с участвовавшими в вечеринке звездами. Кроме того, участники вечеринки исключаются из программы запланированных предновогодних корпоративов. Поэтому организаторы корпоративов срочно ищут им замену, обращаясь даже к кавер-группам второго эшелона российской эстрады.

Собеседники издания отметили, что в ситуации, когда в Россию больше не приезжают зарубежные исполнители, а многие отечественные артисты покинули страну либо находятся в неформальном статусе нежелательных, скандал с гостями вечеринки Ивлеевой лишь усугубит дефицит звезд.