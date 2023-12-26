Стали известны подробности иска к Ивлеевой

У российской блогерши и телеведущей Анастасии Ивлеевой могут арестовать имущество по иску на один миллиард рублей из-за голой вечеринки. Подробности стали известны телеканалу RT , в распоряжение которого попало исковое заявление.

«Принимая во внимание грубое нарушение ответчиком морально-нравственных принципов российского государства и общества, традиционных и культурных ценностей, считаем необходимым принять обеспечительные меры в виде наложения ареста на имущество Ивлеевой», — говорится в иске к блогерше.

Ранее стало известно, что суд Москвы принял коллективный иск к Ивлеевой из-за ее голой вечеринки. Истцы потребовали взыскать с блогерши один миллиард рублей и перечислить его в фонд участников спецоперации «Защитники Отечества».

Вечеринка Ивлеевой была разделена на два дня. Первая часть прошла в ночь на 21 декабря в московском ночном клубе. На нее пришли звезды российского шоу-бизнеса, которые были в оголяющих тело нарядах. Попавшие в сеть фото и видео с мероприятия вызвали волну общественного возмущения. На следующий день состоялась вторая часть вечеринки, куда попали обычные зрители, которые приобрели билеты. После мероприятия блогерша извинилась и пообещала направить вырученные деньги на благотворительность.