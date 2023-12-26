Мазаев раскрыл, будет ли доверенным лицом Путина

Мне просто Сергей Семенович нравится чисто внешне — высокий красивый мужчина. У нас первый такой красивый мэр. И я все-таки надеюсь получить у него аудиенцию рано или поздно. Я писал много разных писем по поводу своего места под солнцем — [получения] помещения для репетиций, для работы. Но пока не до меня, много других проблем у нас в стране, — сказал музыкант.