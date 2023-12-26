Мазаев раскрыл, будет ли доверенным лицом Путина
Лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев заявил NEWS.ru, что не намерен быть чьим-либо доверенным лицом на предстоящих выборах президента России. По мнению музыканта, представлять своего фаворита среди кандидатов должны молодые артисты, строящие карьеру.
Я не буду ничьим доверенным лицом на президентских выборах. Уже молодым надо давать возможность, карьеру. Я знаю, что это место может быть использовано нормальным предприимчивым человеком — для того, чтобы сделать себе карьеру, понимаете? А у меня уже все карьеры сделаны, — сказал Мазаев.
Солист «Морального кодекса» дважды был доверенным лицом Владимира Путина — на президентских выборах в 2012 и 2018 годах. Также в 2018 году Мазаев был доверенным лицом Сергея Собянина на выборах мэра Москвы.
Мне просто Сергей Семенович нравится чисто внешне — высокий красивый мужчина. У нас первый такой красивый мэр. И я все-таки надеюсь получить у него аудиенцию рано или поздно. Я писал много разных писем по поводу своего места под солнцем — [получения] помещения для репетиций, для работы. Но пока не до меня, много других проблем у нас в стране, — сказал музыкант.
Также Мазаев признался, что не знаком с творчеством певца SHAMAN. При этом лидер «Морального кодекса» рассказал, что слышал о нем от коллег.