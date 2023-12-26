Пропавший музыкант ЮрКисс был найден в Тибете

На минувшей неделе музыкант и член совета директоров ЗАО «Русская Медиагруппа» ЮрКисс (настоящее имя — Юрий Киселев) сообщил о завершении своей творческой карьеры. После этого знаменитость перестала выходить на связь и появляться на глазах общественности.

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Недавно исполнитель сделал новую публикацию в своем микроблоге. В ней ЮрКисс рассказал, что сейчас он в Тибете и с ним все хорошо.

— Со мной все в порядке. Улетел в Тибет. Отключил все телефоны, нужно побыть одному, перезагрузиться, восстановиться. Скоро вернусь, — написал артист в своем блоге.

Певец Ираклий Пирцхалава, более известный под псевдонимом Иракли, после развода со своей супругой в 2014 году практически исчез из медиапространства. По сообщениям СМИ, после начала СВО на Украине он вернулся в Грузию.