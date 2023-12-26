Составлен список артистов, которые извинились за «голую» вечеринку Ивлеевой

В клубе Mutabor в Москве 20 декабря состоялась вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой с дресс-кодом almost naked («почти голый»). Мероприятие обернулось скандалом. Кто из посетивших событие артистов уже извинился, а кто не согласен с критикой?

Какими последствиями обернулась «голая» вечеринка для Ивлеевой

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Анастасию Ивлееву после «голой» вечеринки призвали проверить на достоверность предоставленных сведений о доходах после того, как она показала украшение за 23 млн рублей. С таким заявлением в Генпрокуратуру обратился Виталий Бородин.

Сама телеведущая сначала сказала, что рада тому, что ее мероприятие вызвало резонанс, однако позже опубликовала в соцсетях ролик с извинениями и сообщила, что отправит деньги с продажи билетов на вечеринку на благотворительность.

Кто из гостей «голой» вечеринки уже принес извинения

Рэпер Денис Устименко-Вейнштеин (Джиган) посетил мероприятие вместе с супругой, блогером Оксаной Самойловой. Сразу после вечеринки он заявил, что событие было «отвратным пранком».

«Мероприятие отвратное, какой-то пранк. Такое ощущение, что Настя пранканула всех адекватных людей, кто там был. Мы с Оксаной быстро уехали. Публика и место крайне не понравились», — сказал музыкант.

«Не ожидали мы такой вечеринки», — написала Самойлова в микроблоге.

Рэпер Николай Васильев (Vacio), который пришел на вечеринку в одном носке Balenciaga на гениталиях, был привлечен к ответственности после мероприятия. Лефортовский суд Москвы оштрафовал его на 200 тысяч рублей, а также приговорил к 15 суткам ареста за нарушение общественного порядка и пропаганду ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). После вынесения приговора исполнитель записал видеообращение с извинениями.

Телеведущая и певица Ольга Орлова заявила, что «все ошибаются». Она подчеркнула, что с публичных людей спрос выше, чем с остальных.

«Скажу лично от себя: конечно, на публичных людях лежит гораздо больше ответственности за то, что они делают, и спрос с них в сто раз выше, чем с остальных. Но никто не идеален, мы все ошибаемся. И, наверное, еще не один раз ошибемся. Признаю, что это был перебор, выводы сделаны, будем работать над собой дальше. Все, тема закрыта», — написала она в соцсетях.

Филиппа Киркорова за посещение «голой» вечеринки требуют лишить звания народного артиста. С такой инициативой выступил руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин. Идею поддержал зампредседателя думского комитета по культуре Александр Шолохов.

Поп-король обсудил мероприятие с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым. Певец признался, что был в шоке от увиденного, поскольку изначально его пригласили на новогодний бал.

«У меня ума хватило туда дальше не пойти. Я просто обещал ей, она у меня в клипе снималась. Ивлеева меня пригласила, сказала, что будет новогодний бал, дресс-код naked. Я заморочился, надел Dolce & Gabbana, Balenciaga. А потом, когда я вошел и увидел это... Сразу сказал своей помощнице Кате: „Только бэкстейдж и цветочки“. И на выход», — рассказал Киркоров.

Кто из гостей «голой» вечеринки не стал извиняться

Телеведущая Ксения Собчак заявила, что «никакой траур не может длиться вечно». По ее мнению, участие артистов в «голой» вечеринке — это их личное дело.

«Может, это была, на ваш взгляд, неудачная вечеринка, может, хотелось гламура, а получилось как получилось, может быть, вам не нравится на это все смотреть, но, простите, куда и когда взрослым людям ходить с голой попой — это их личное дело. Мир несправедлив — был, есть и будет всегда. Где-то убивают, где-то голодают дети, а где-то в это время пьют шампанское. Никакой траур не может длиться вечно», — заявила журналист.

Режиссер Сарик Андреасян отменил запланированное интервью с Собчак из-за ее участия в мероприятии Ивлеевой. Деятель искусства подчеркнул, что не желает даже находиться рядом с ней.

Певица Лолита Милявская назвала ироничной «голую» вечеринку и попросила всех оставаться людьми. Также она заявила, что не желает оправдываться.