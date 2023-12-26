Актрису Варнаву раскритиковали за образ в шубе

Актриса и экс-участница шоу Comedy Woman Екатерина Варнава опубликовала серию фотографий в шубе. Снимки она опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
38-летняя Екатерина Варнава позировала в объемной рыжей шубе с поясом, джинсах, уггах и с коричневой замшевой сумкой. Волосы она распустила и сделала вечерний макияж. Однако поклонники не оценили образ актрисы и раскритиковали в комментариях.
«А как же животные?», «Екатерина очень расстроила. Мы любим животных, а эта шубка не очень похожа на искусственную», «Катя, вы серьезно?», — написали они.
Екатерина Варнава начала свою юмористическую карьеру в 2003 году, выступая в команде КВН «Свои секреты». Она получила наибольшую известность в 2008 году, когда стала участницей проекта Comedy Woman.
Телеведущая регулярно экспериментирует с образами. Летом актриса обновила цвет волос и сделала челку. Актриса перекрасила пряди в насыщенный каштановый оттенок. Процесс преображения в салоне она снимала на видео. Результат актриса также продемонстрировала в личном блоге.