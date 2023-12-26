Режиссер Александр Молочников поддержал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) блогершу и телеведущую Настю Ивлееву после критики ее «голой вечеринки».

Молочников назвал Ивлееву сильной, талантливой и смелой девушкой, которая «переживет» негатив, обрушившийся на нее после мероприятия.

«Даже если сделана несвоевременная глупость, массовая травля и слив остальных участников — это малоприятно», — заявил режиссер.

Ивлеева организовала вечеринку 20 декабря в клубе «Мутабор». Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Мероприятия раскритиковали, а саму блогершу обвинили в распущенности. Среди противников этого события были такие звезды, как Сарик Андреасян, Слава, Мария Погребняк.

21 декабря депутат Государственной думы Мария Бутина попросила МВД, Роскомнадзор и Минкультуры проверить вечеринку, которую организовала в московском клубе Ивлеева. Она отметила, что просит организовать проверку на предмет соответствия закону о запрете пропаганды ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ).