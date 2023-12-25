Названы все ведущие новогодней ночи на Первом канале

В праздничный вечер Первый канал планирует показать шоу «Новогодняя ночь на Первом. 10 лет спустя». Об этом пишет РИА «Новости».

По данным агентства, программа начнется в 23:00 и продолжится после боя курантов.

Ведущими шоу станут Максим Аверин, Юлия Барановская, Екатерина Березовская, Вадим Галыгин, Лариса Гузеева, Светлана Зейналова, Юлианна Караулова, Валдис Пельш, Тимур Соловьев, Дмитрий Хрусталев, Яна Чурикова.

Журналисты отметили, что теплые слова для телезрителей подготовили все ведущие новогодней ночи.

«Будьте настоящими фантазерами, и помните, что даже несбыточные цели на самом деле достижимы», — призвал Вадим Голыгин.