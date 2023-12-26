Адвокат пострадавшего от Киркорова охранника опроверг решение конфликта с певцом

Адвокат Сергей Васильев опроверг в беседе с iz.ru, что его клиент, Александр Короткий, вел переговоры с Филиппом Киркоровым после инцидента на концерте Ани Лорак. Васильев не отрицает, что его клиенту поступают предложения о переговорах, однако они отказываются от них. По словам адвоката, его подзащитный не встречался ни с Киркоровым, ни с его юристом Александром Добровинским. "(Короткий) повернулся спиной к артисту согласовывать проход людей посторонних, и тут его толкают в спину, он падает со сцены, а звезда проходит дальше, не замечая ничего. А у человека травма средней тяжести, он 30 дней провел на больничном", - заявил адвокат. Васильев уточнил, что его клиент обратился с заявлением в правоохранительные органы. По его словам, пока официальной информации о деле нет. 27 сентября после концерта Ани Лорак Киркоров грубо толкнул охранника, из-за чего мужчина получил растяжение связок голеностопа. Только на днях охранник обратился за помощью к адвокату Сергею Васильеву, а также активистам движения "Сорок сороков". Киркорову могло грозить до четырех месяцев ареста за причинение легких телесных повреждений. По словам адвоката Киркорова Александра Добровинского, сразу после инцидента с охранником к Киркорову пришел следователь. Как заявил юрист, артист якобы обсудил с ним все детали произошедшего, а стороны пришли к соглашению.