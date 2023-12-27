Оззи Осборн вместе с женой сбежал из "сумасшедшей Америки"

Есть люди, которые постоянно удивляют. Они даже из неудач делают шоу и, рассказывая о них, посмеиваются над собой. Но именно из таких чаще всего и вырастают мировые рок-звезды.

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Вот и Осборна в школе били, считая - по его же словам - "психом, клоуном и дураком". Да и после того, как начал петь в Black Sabbath, везения не прибавилось. И в сольной карьере тоже - вначале чуть не погиб - рядом с автобусом, где он спал, упал самолет, на котором летел новый гитарист Рэнди Роадс. А потом Оззи уехал от телевизионщиков на квадроцикле, но угодил в яму, и машина опрокинулась на него всеми четырьмя колесами...

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В итоге певец сломал шею, проколол легкие, долго лежал в коме, ему хотели ампутировать руку, но баламут выжил, хотя и схлопотал болезнь Паркинсона, от которой в 20-х ему стало совсем худо.

Зато после очередной операции на позвоночнике, борясь с депрессией и болью, Оззи Осборн записал в 2022 году альбом Patience Number 9. То есть "Терпение N 9", которого ему и в самом деле потребовалось много! И получил сразу две премии Grammy...

Да, он умеет превращать свои беды в удачи. И хотя Оззи Осборну 3 декабря стукнуло уже 75, о нем по-прежнему говорят, ждут новых альбомов, выходок и событий. А изучая малоизвестную жизнь этого вокалиста, есть чему ужаснуться, но и чему поучиться...

Блогеры Осборны

Свой юбилей Осборн отпраздновал дома, в кругу семьи. В феврале он заявил, что прекращает гастроли: болит спина, надоело бегать по сцене. Сообщил, что после 25 лет, проведенных в Калифорнии, семья возвращается в Англию. Мол, налоги в США слишком большие. Высказался и порезче - что "не хотел бы он умереть в этой сумасшедшей Америке"...

Осборны уже купили особняк в Бакингемшире. Там и отметили юбилей: Оззи, жена Шарон, сын Джек и 38-летняя дочка Келли, которая в январе родила ему внука.

Именно они - главная поддержка музыканта сегодня. Чтобы их "великий и ужасный" (так его зовут и фанаты, и друзья) муж и папа не скучал без сцены, втроем придумали для него новое дело - записывают вчетвером подкасты для YouTube. Весело, дерзко, в своем стиле. Смотрят их во всем мире - так у Оззи начался уже новый этап славы - теперь как у блогера.

Люди так соскучились по певцу - горлопану, шутнику, непоседе и бузотеру, что теперь и английское MTV предложило Оззи снимать новый сезон "Семейки Осборнов" - уже о жизни в Англии (прежние были про Калифорнию). И неувядаемая семейка согласилась.

Уроки папы

Несмотря на любовь к грубым словечкам и шуткам, Оззи очень сентиментальный человек. Как-то жаловался обозревателю "РГ", что их с Шарон старшая дочь Эйми мешает ему видеться с внуками и не хочет общаться. Даже в Америку с родителями не ездила, а осталась дома в Англии...

Но Оззи не злился... Сам-то он считает, чтоб без своего отца, заводского рабочего, никогда бы не стал рок-звездой.

"Я попался на первом же грабеже из магазина. Суд присудил мне штраф в 40 фунтов - в те годы огромные деньги, но они были только у отца. Тот помогать отказался, заявив, что это "для моего же блага" и "будет хорошим уроком"... И я попал в тюрьму, хлебнул там лиха и уже не воровал, чтоб не вернуться за решетку..."

А второй урок папы был такой: "Хорошего образования у тебя может не быть, но хорошие манеры тебе ничего не будут стоить"...

А еще Осборн-старший взял кредит и купил своему беспутному сыну микрофон и акустическую систему. Благодаря и этому тоже Оззи позвали в рок-группу.

Концерты Оззи Осборна - это всегда энергия рока, эмоции, яркое шоу и немного театра. Иные футбольные команды меньше бегают по полю, чем вокалист и его группа в течение двухчасового шоу.

С ведром воды на сцене

Оззи приезжал в СССР. А потом охотно гастролировал в России. И почти каждый раз с ним случалось что-то необыкновенное.

Летом 1989 года он пел на Московском международном марафоне мира. На БСА "Лужники" было жарко. Пока ждал выхода, Оззи разгорячился, вспотел. Захотел принять душ, но все кабины были заняты. Спросил: "А ведро воды есть?" Пока ждал - пришла очередь петь. И ведро ему вынесли уже на сцену. Окатил себя с ног до головы, сказав: "Чистота - это прекрасно". Посмотрел на зрителей и попросил еще одно ведро. И окатил водой толпу. С тех пор это стало фирменным приемом Оззи Осборна на концертах.

А в середине десятых Оззи пел в составе Black Sabbath в СК "Олимпийский". Уже в концовке, на песне Paranoid с правого угла крыши внезапно хлынул поток воды. Музыканты продолжали петь, играть, а вода все лилась! Тогда "Саббеты" переглянулись и молча ушли со сцены. Зрители расстроились... Зато вскоре спорткомплекс, построенный еще в 1980 году, наконец-то закрыли на реконструкцию и перестройку!

Однажды мы договорились об интервью в магазине "Союз". Оззи шел не спеша, вразвалочку. Без эмоций. И вдруг нырнул за один из стендов. Оказалось, там стоял продавец: руки в наколках с названиями групп, в ушах - с десяток сережек. Оззи смотрел восторженно, пожал оторопевшему парню руку. А затем снова поскучнел и уныло побрел к микрофону.

Я потом поговорил с тем продавцом.

"Меня за этот пирсинг хотели уволить. А в итоге повысили в должности!" - рассказал он.

Любовь на 40 лет

Оззи и Шарон женаты 41 год. И однажды певец рассказал, как выбрать жену, чтобы так долго жить счастливо:

"Мне говорили: "Ты - безмозглый, идиот, ни на что не годен". И называли дураком. Все, кроме Шарон. Она вселила в меня силы. И поставила меня на ноги...