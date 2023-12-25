48-летняя Тина Канделаки раскрыла секрет стройности

Телеведущая Тина Канделаки ответила на вопрос подписчика о секрете похудения. Об этом она написала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Пользователь соцсетей признался, что набрал лишний вес и попросил у Тины Канделаки совет, как вернуть себя в форму.

Для коррекции фигуры она порекомендовала правильно питаться, регулярно заниматься спортом и соблюдать режим сна. В таком случае, по ее словам, можно добиться желаемого результата.

Тина Канделаки пропагандирует в личном блоге здоровый образ жизни, она часто показывает эффективные упражнения на разные группы мышц, отмечая, что занятия спортом по утрам стали для нее «обыденностью».