48-летняя Тина Канделаки раскрыла секрет стройности
Телеведущая Тина Канделаки ответила на вопрос подписчика о секрете похудения. Об этом она написала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
Пользователь соцсетей признался, что набрал лишний вес и попросил у Тины Канделаки совет, как вернуть себя в форму.
Для коррекции фигуры она порекомендовала правильно питаться, регулярно заниматься спортом и соблюдать режим сна. В таком случае, по ее словам, можно добиться желаемого результата.
Тина Канделаки пропагандирует в личном блоге здоровый образ жизни, она часто показывает эффективные упражнения на разные группы мышц, отмечая, что занятия спортом по утрам стали для нее «обыденностью».
Телеведущая в 2014 году вышла замуж за медиаменеджера Василия Бровко, который на 11 лет моложе нее. Продюсер признавалась, что хотела родить ребенка от любимого человека, и свой возраст звезда не считала помехой для беременности. В 2023 году появились слухи, что суррогатная мать родила паре сына, но официального подтверждения от супругов не было. У телеведущей есть двое детей от бизнесмена Андрея Кондрахина: 23-летняя дочь Мелания и 22-летний сын Леонтий. Супруги развелись в 2010 году через 11 лет совместной жизни по инициативе Канделаки.