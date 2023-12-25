Гузеева будет вести "Новогоднюю ночь" на Первом канале

Как сообщает Первый канал , шоу будет идти с 23 часов и продолжится после боя курантов.

"Дорогие женщины, желаю, чтобы ваш мужчина был настоящим Дедом Морозом для вас каждый день! И совсем неважно, с бородой он или нет. Сияйте и вдохновляйте! Будьте здоровы, счастливы и любимы!", - желает зрителям Лариса Гузеева.