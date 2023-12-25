Гузеева будет вести "Новогоднюю ночь" на Первом канале
Стали известны имена ведущих "Новогодней ночи" на Первом канале. Праздничную передачу будут вести Лариса Гузеева ("Теща"), Яна Чурикова, Максим Аверин, Екатерина Березовская, Валдис Пельш, Вадим Галыгин, Светлана Зейналова, Тимур Соловьев, Юлия Барановская и Дмитрий Хрусталев.
Как сообщает Первый канал, шоу будет идти с 23 часов и продолжится после боя курантов.
"Дорогие женщины, желаю, чтобы ваш мужчина был настоящим Дедом Морозом для вас каждый день! И совсем неважно, с бородой он или нет. Сияйте и вдохновляйте! Будьте здоровы, счастливы и любимы!", - желает зрителям Лариса Гузеева.
В начале декабря стало известно, что "Голубой огонек" будут вести Татьяна Веденеева, Николай Басков, Мария Ситтель, Андрей Малахов, Дмитрий Губерниев.