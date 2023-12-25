Адвокат Жорин заявил, что дело Киркорова зависит от профессионализма юриста

Звездный адвокат Сергей Жорин в беседе с NEWS.ru заявил, что наказание для Филиппа Киркорова за толчок охранника со сцены будет зависеть от профессионализма его защитника в суде. "От профессионализма юриста, который займется данным вопросом, будет зависеть, какое наказание может грозить Филиппу Киркорову. Я в свое время вел похожее дело, когда на певца завели уголовное дело. Думаю, Киркоров с того времени сделал определенные выводы, поэтому сложно сказать, привлекут ли его к ответственности в этот раз", - пояснил Жорин. По данным Telegram-канала Shot, Киркоров сбросил со сцены охранника. Исполнитель в компании из пяти человек попытался пройти за кулисы во время концерта Ани Лорак, но секьюрити попросил подождать, чтобы согласовать пропуск. После этого Киркоров оттолкнул охранника, и тот упал со сцены. Мужчине диагностировали растяжение связок правого голеностопа. Инцидент случился несколько месяцев назад. Сейчас мужчина обратился за помощью к адвокату Сергею Васильеву, а также активистам движения "Сорок сороков". Киркорову может грозить арест, штраф или исправительные работы за причинение легких телесных повреждений.