"Сама Ивлеева — дремучая тундра, но ее компания (посетители вечеринки. — "Газета.Ru") мне казались умнее и интереснее ее. Печально, что так выглядит элита России. Кроме голой жопы, они ничем не могут удивить", - возмутился Садальский.

Артист уточнил, что всегда выступает за различные интересные творческие акции, так как, по мнению Садальского, все жанры хороши, кроме скучного. Однако, считает актер, в данном случае у Ивлеевой не получилось эффектно развлечь публику. При этом Садальский выразил мнение, что блогера и гостей мероприятия не стоит наказывать за участие в такой вечеринке.