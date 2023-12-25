Охранник написал заявление в полицию на Киркорова

Охранник написал на Киркорова заявление о причинении телесных повреждений
На певца Филиппа Киркорова написали заявление за причинение легких телесных повреждений. Как сообщает Telegram-канал Mash, пострадавшим оказался охранник московского концертного зала «Крокус-сити Холл», которого знаменитость сбросила со сцены.
По информации канала, инцидент произошел 27 сентября, после выступления певицы Ани Лорак в честь ее 45-летия. Когда артистка ушла за кулисы, к ней попытались пройти пять человек в сопровождении Киркорова — они хотели подарить цветы.
На их пути встал охранник. Мужчина попросил посетителей подождать, пока он согласует пропуск. Это возмутило Киркорова, который толкнул сотрудника охранного предприятия. Мужчина упал со сцены и растянул связки правого голеностопа. Пострадавший обратился к адвокату Сергею Васильеву и к правозащитному центру «Сорок сороков» — он надеется, что вместе им удастся привлечь поп-короля к ответственности.