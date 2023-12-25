Охранник написал заявление в полицию на Киркорова

На певца Филиппа Киркорова написали заявление за причинение легких телесных повреждений. Как сообщает Telegram-канал Mash, пострадавшим оказался охранник московского концертного зала «Крокус-сити Холл», которого знаменитость сбросила со сцены.

По информации канала, инцидент произошел 27 сентября, после выступления певицы Ани Лорак в честь ее 45-летия. Когда артистка ушла за кулисы, к ней попытались пройти пять человек в сопровождении Киркорова — они хотели подарить цветы.