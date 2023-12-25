«Я просто вспомнил о проклятии этой роли. Тысячу раз пожалел о том, что сыграл черта в давнем музыкальном фильме «Вечера на хуторе близ Диканьки». Именно после исполнения этой роли в моей жизни начался не самый приятный личный период. <...> Когда на меня посыпались все эти «розовые кофточки», я пошел в храм, и батюшка запретил мне играть чертей», — заявил артист.