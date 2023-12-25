«12 лет узаконенного счастья»: Пугачева и Галкин* отметили годовщину свадьбы

Певица Алла Пугачева и ее супруг, юморист Максим Галкин* отметили годовщину свадьбы. Звездная пара поженилась 12 лет назад.

Отметить знаковое событие супруги решили скромно. Они не стали устраивать торжество с большим количеством гостей, отдав предпочтение семейному ужину в ресторане. Снимком, сделанным в заведении, на своей странице в соцсети поделился артист.

— 12 лет узаконенного счастья, — подписал он фото.

Для похода в ресторан супруги выбрали наряды в одной цветовой гамме. Примадонна надела белый свитер крупной вязки, а ее муж — кардиган похожего оттенка.

Журналист и писатель Евгений Додолев рассказал, что музыкант Александр Градский думал о браке Максима Галкина* и Аллы Пугачевой. По его словам, артист считал, что Примадонна живет «как нормальная женщина — за счет своего мужика». Также Додолев объяснил, почему Градский не любил разговаривать о звезде при жизни.