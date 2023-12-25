SHAMAN заявил, что стал доверенным лицом Путина
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) стал доверенным лицом президента Владимира Путина. Об этом исполнитель сообщил в своем Telegram-канале.
«Дал свое согласие быть доверенным лицом кандидата на должность президента ... Владимира Владимировича Путина», — написал SHAMAN.
Певец также опубликовал видео, на котором подписывает заявление о согласии стать доверенным лицом.
Владимир Путин ранее объявил о намерении участвовать в следующих президентских выборах, которые пройдут 15-17 марта 2024 года. Избирательный штаб российского лидера уже начал работу, его сопредседателями стали главврач московской больницы № 52 Марьяна Лысенко, худрук Театра Табакова Владимир Машков и герой ДНР Артем Жога, пишет RT. Также в стране стартовал сбор подписей в поддержку Путина.