Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) стал доверенным лицом президента Владимира Путина. Об этом исполнитель сообщил в своем Telegram-канале.

Владимир Путин ранее объявил о намерении участвовать в следующих президентских выборах, которые пройдут 15-17 марта 2024 года. Избирательный штаб российского лидера уже начал работу, его сопредседателями стали главврач московской больницы № 52 Марьяна Лысенко, худрук Театра Табакова Владимир Машков и герой ДНР Артем Жога, пишет RT. Также в стране стартовал сбор подписей в поддержку Путина.