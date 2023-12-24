«Я готова была уйти»: Сагалова вспомнила, как устроила истерику на съемках

Актриса Дарья Сагалова призналась, что любовные сцены в кино являются для нее табу. В интервью Лауре Джугелии артистка заявила, что считает их ерундой.

«И муж не очень хочет, и я не очень хочу. И это не очень приятно с посторонними мужчинами как-то взаимодействовать», — пояснила звезда сериала «Счастливы вместе».

Она вспомнила, как однажды устроила истерику на съемочной площадке сериала «Улетный экипаж». По сюжету сцены ей нужно было сделать искусственное дыхание другому актеру. «В эти моменты я готова была уйти и никогда в жизни больше не сниматься», — призналась Дарья.

Не устроила актрису именно необходимость делать это реалистично. «Я же могу это сыграть актерски, то есть не физически, рот в рот, мы же искусством занимаемся, а не пособием для школьников», — возмутилась Сагалова.

Ее отказ вылился в грандиозный скандал, а съемки пришлось остановить. Для решения проблемы хотели привлечь дублера, но этот вариант звезду тоже не устраивал. «Я же одна буду знать, что это дублер, а вся страна будет думать, что это я в кадре, — объяснила она свою позицию. — Я рыдала, плакала, постоянно приходила со съемочной площадки в слезах».

В своем нежелании сниматься в откровенных сценах проблемы Дарья не видит. Она сравнивает их с манной кашей, которую часто приходится есть детям против воли — проглотить все равно не получается.