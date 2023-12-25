Американская телезвезда Кортни Кардашьян рассказала о похудении после родов. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

44-летняя знаменитость рассказала, что в настоящий момент в ее рационе преобладают высококалорийные блюда, поскольку кормит ребенка грудью. Кроме того, она постепенно возвращается к занятиям спортом.

«Уделяю время тому, чтобы потихоньку вернуться к ходьбе в гору на беговой дорожке в перерывах между прогулками на улице с коляской», — поделилась бизнесвумэн своими размышлениями.