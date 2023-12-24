«Роснано» выиграла суд против компании Лещенко
«Роснано» засудила компанию известного певца Льва Лещенко и бизнесмена Юрия Финка. ООО «Финк электрик» была создана Лещенко вместе с композитором Игорем Крутым и Юрием Финком.
Предполагалось, что фирма будет делать элементы космических аппаратов и оборудование для железных дорог. Помещение для работ было арендовано у «Роснано», сообщают news.ru.
Проблемы возникли из-за оплаты аренды – арендодатель потребовал выплаты неустойки. В это время из дела вышел Игорь Крутой. Финк и Лещенко не рассчитались с «Роснано», хотя еще в прошлом году от владельцев компании суд потребовал 11,7 миллионов рублей, а к текущему времени долг вырос почти до 15 миллионов.
Филипп Киркоров также числится должником, правда, ФНС. Совсем недавно долг Киркорова Федеральной налоговой службе составлял 5, 5 миллиона рублей. На сегодняшний день эта сумма выросла до 12,3 миллиона.