Гарик Харламов назвал Лещенко «динозавром» и выразил ему респект

«Настолько Лев Валерьянович легенда! Это надо понимать! Мы же все привыкли, что Лещенко это Лещенко. Недавно мы были на одном мероприятии. Я поворачиваюсь к нему и говорю: «Рэспект, просто потому что вы динозавр. Вы единственный, кто у нас остался великий», — вспомнил Харламов.