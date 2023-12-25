Бывшая девушка Мэттью Перри вспомнила об отчаянном поступке, на который решился актер ради борьбы с зависимостью

После кончины Мэттью Перри интерес к его личности вырос минимум в несколько раз: публика снова и снова вспоминает подробности его отношений, обсуждает обстоятельства смерти и проблемы с зависимостями. О последнем фанаты любопытствуют особенно сильно, и главным образом потому, что так и неясно, как давно актер завязал с запрещенными веществами и имели ли они отношение к трагическому событию два месяца назад.

Прежде близкий друг Мэттью, решивший сохранить анонимность, раскрыл, что Перри никогда не отказывался от наркотиков и алкоголя, а фэнам он попросту врал. А еще было установлено, что звезда «Друзей» умер от острого воздействия кетамина. Короче говоря, все факты указывали на то, что Мэттью до последнего боролся с зависимостью и, увы, безуспешно. Накануне об этом высказалась бывшая девушка знаменитости Кэйти Эдвардс.

Она рассказала, что однажды застала Перри с приклеенными к ногам руками — таким образом серьезно страдающий от запрещенных веществ актер пытался сдержать себя. «Я нашла Мэттью на диване с приклеенными к ногам руками — это было отчаяние. Чтобы освободить его, мне пришлось воспользоваться жидкостью для снятия лака и оливковым маслом. Мы буквально вырывали волосы у него на ногах, и у него остались красные, кровоточащие пятна, это было довольно ужасно», — вспомнила Кэйти о шокирующем поступке в разговоре с The Sun.

Она также добавила, что борьба с зависимостью была для Мэттью Перри действительно тяжелой: даже в период реабилитации, когда он «был чист», актер все равно постоянно думал о наркотиках и шутил на эту тему. «Он говорил: "Пойдем за кокаином. Что думаешь? Да ладно, я шучу"».