Киркоров и Собчак без работы: как их наказали за «голую» вечеринку Ивлеевой

Телеведущая Ксения Собчак написала в своем Telegram-канале «Кровавая барыня», что директор МХАТа им. Горького Владимир Кехман отменил частное выступление Филиппа Киркорова в театре. До этого режиссер Сарик Андреасян отменил запланированное интервью с Ксенией Собчак из-за ее участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Как российских звезд наказали за скандальное мероприятие в Москве в разгар СВО — в материале NEWS.ru.

Что рассказала Собчак об отмене выступления Киркорова

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Ксения Собчак сообщила, что руководитель отказал крупной компании, заказавшей выступление артиста, сославшись на звонок из администрации президента. При этом, по словам журналистки, друзьям Кехман сказал, что сделал это в порядке самоцензуры.

«По моим данным, речь шла о крупной компании, которая провела корпоратив в театре. Заплатили большие деньги, сверх этого Кехман заставил заплатить 5 млн за обязательный кейтеринг. А потом сказал, что Киркоров отменяется и причина его отмены — «звонок из АП». А вот своим друзьям озвучил другую версию — что это его акт самоцензуры, чтобы «абы чего не вышло», — написала Собчак.

NEWS.ru связались с Владимиром Кехманом, но он еще не предоставил комментарий по ситуации.

Филипп Киркоров стал одним из героев скандальной истории с вечеринкой по случаю дня рождения Анастасии Ивлеевой в столичном «Мутаборе». Все гости пришли на закрытое мероприятие в полупрозрачных нарядах, что возмутило сторонников традиционных ценностей. 24 декабря за кулисами нового шоу Татьяны Навки Киркоров объяснялся перед пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым, что пошел на вечеринку по просьбе Ивлеевой, поскольку та снималась в его клипе.

Что сказал Андреасян о Собчак

Сарик Андреасян заявил, что не желает находиться рядом с Ксенией Собчак. Так он прокомментировал отмену запланированного интервью с журналисткой.

«Надо понимать, что любой известный и значимый артист — это лицо своей семьи, своего окружения и, как бы это пафосно не звучало, лицо государства», — считает деятель искусства.

Чего хотят лишить Киркорова

С инициативой лишения Киркорова звания народного артиста России выступил руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин. Поводом для этого послужило участие певца в «голой» вечеринке. Бородин пояснил, что Киркоров был на мероприятии в полупрозрачном наряде и такой образ, по его мнению, не соответствует регалиям артиста.

Зампредседателя думского комитета по культуре Александр Шолохов поддержал идею лишения Филиппа Киркорова звания народного артиста России. По мнению парламентария, певец получил это звание незаслуженно.

«Я думаю, это [лишение] корректно во всех случаях, а если говорить о Киркорове конкретно, то, по-моему, это далеко не первая его эпатажная история, которая полностью опровергает правильность решения, когда ему это звание давали. Я считаю, что он никогда не заслуживал этого звания», — сказал депутат.

Как еще предложили поступить с участниками «голой» вечеринки

Депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Гусев предложил вырезать из эфиров главных телеканалов страны участников «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой.

Соответствующее письмо парламентарий направил руководству Первого канала, ВГТРК и НТВ, документ имеется в распоряжении NEWS.ru. Депутат назвал вечеринку «кощунственной» и подчеркнул, что она проходила «в сложное время».

По мнению Гусева, участники мероприятия продемонстрировали неподобающее поведение, притом что многие из них являются «кумирами и образцом для подражания». Депутат отдельно указал, что подобным «вульгарным поведением» артисты встречают 2024 год, объявленный в России Годом семьи.

Кого за скандал в «Мутаборе» наказали по всей строгости

Рэпер Vacio (Николай Васильев), который стал звездой вечеринки Анастасии Ивлеевой в клубе «Мутабор», сообщил, что его арестовали на 15 суток за хулиганство. Помимо этого, его обязали выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей. На мероприятие исполнитель явился в одном носке на гениталиях.

Как писал Telegram-канал SHOT, рэпера оштрафовали за пропаганду ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Причиной стало видео, на котором он с другим мужчиной имитировал оральный половой акт.

VACIO принес извинения за участие «голой» вечеринке в «такое тяжелое время для страны». Он подчеркнул, что не хотел никого оскорбить и не поддерживает ЛГБТ.

Музыкант рассказал, что его пригласили на вечеринку Ивлеевой, на которой был дресс-код almost naked. По словам рэпера, он хотел удивить публику своим образом. В итоге исполнитель явился на мероприятие в одном носке на гениталиях.