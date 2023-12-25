Григорьев-Апполонов показал редкое фото с сыном

Сыну певца Ивану исполнилось 20 лет. В связи с этим артист поздравил наследника и написал ему напутственные слова. Исполнитель процитировал слова философа Эммануила Канта и посоветовал поступать по жизни так, «чтобы правила твоей воли могли стать принципом всеобщего законодательства», - написал рыжий из «Иванушек».

Напомним, Григорьев-Апполонов состоял в браке с Мариной Банковой. Они развелись в 2019 году. Их первенец Иван не стал менять школу и остался в Москве. Второй ребенок бывших супругов уехал с матерью в Санкт-Петербург. По признанию Григорьева-Апполонова, он не контролировал Ивана, который серьезно относился к учебе. Молодой человек окончил Кембриджскую международную школу в Москве, сообщает Газета.ру. В программе «Звезды сошлись» Иван отмечал, что хочет стать спортивным агентом.