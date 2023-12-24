Сын Зверева рассказал о своих доходах

Приемный сын Сергея Зверева, будучи гостем программы «Секрет на миллион», рассказал, как живет после конфликта со звездным отцом.

Молодой мужчина работает звукооператором во Дворце культуры в Коломне, там же за уход за старичком-хозяином снимает комнату в частном доме. Кроме того, он создал фирму по утилизации техники, что, по его словам, приносит неплохой доход. И еще по ночам подрабатывает таксистом. Об этом пишет gazeta.ru.

Сам звездный стилист считает, что достаточно сделал для Зверева-младшего, которому уже 30 лет, и не готов более содержать его и его семью, тем более, на фоне неприязненных взаимоотношений.