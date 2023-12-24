Басков расстался с киностудией

Николай Басков в свое время основал киностудию «Королевская гора» вместе с актрисой Александрой Яковлевой. Артисты планировали снимать картину «Князь» про посольство Александра Невского в Золотой Орде.

Съемки даже были начаты, но тяжелая болезнь и смерть Яковлевой их остановила. После того, как Басков остался единственным хозяином студии, он принял решение ликвидировать проект, сообщает Телеграм-канал Мash.

Ликвидация сопровождалась конфликтом. Художник по костюмам подала в суд – работа была выполнена, но денег ей не заплатили. Суд встал на сторону потерпевшей, но выплат она так и не получила, поскольку кинокомпания уже не существует.

Ранее Таганский суд Москвы оштрафовал российский телеканал «Точка ТВ» по статье об ЛГБТ*-пропаганде из-за клипа певца Николая Баскова.