Baza: певец Филипп Киркоров задолжал налоговой 12 млн рублей

Певец Филипп Киркоров должен Федеральной налоговой службе 12 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza. Всего исполнитель задолжал 12 млн 323 тыс. 675 рублей. При этом, отмечает издание, в конце ноября долг Киркорова составлял 5,5 млн рублей. Baza цитирует организатора концертов Табриза Шахиди, по словам которого за 45-минутное выступление певец получает от 7 до 10 млн рублей. Издание предполагает, что Киркорова вряд ли испугает многомиллионная задолженность перед налоговой. Недавно депутат Госдумы Александр Шолохов заявил, что Киркоров не заслуживает звания народного артиста. 23 декабря Telegram-канал Mash сообщил, что активист Виталий Бородин предложил отобрать звание народного артиста России у Киркорова после "голой" вечеринки блогерши Насти Ивлеевой в "Мутаборе", обратившись с подобной просьбой в Минкультуры. Бородину не понравился полуобнаженный дресс-код мероприятия, в частности, одежда певца. Накануне Ивлеева записала видео с извинениями за "голую" вечеринку в Москве. Он пообещала отправить вырученные деньги на благотворительность.