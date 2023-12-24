Канье Уэст опубликовал фото "Ералаша" из "Слова пацана"

Актер Ярослав Могильников, сыгравший Ералаша в сериале "Слово пацана", принял участие в фотосъемке для бренда одежды и обуви Yeezy.

Снимок опубликовал российский дизайнер Гоша Рубчинский в социальной сети, принадлежащей компании Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена). Рэпер Канье Уэст сделал репост публикации.

Дизайнер был назначен на должность главного дизайнера бренда. Рубчинский ранее сотрудничал с японским брендом Comme Des Garons. Около пяти лет назад Рубчинский нарисовал эскиз татуировки для Канье Уэста.