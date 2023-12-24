Волочкова высказалась о вечеринке Ивлеевой, на которую ее не позвали

«Я не знаю, о каком событии вы говорите, меня на него никто не приглашал. Я не имею отношение к этим всем премиям для лохов, вот к этим мероприятиям каким-то. И не хочу ни знать, ни видеть тех людей, которые там были», — сказала Волочкова.