Волочкова высказалась о вечеринке Ивлеевой, на которую ее не позвали
Анастасия Волочкова, хотя и не получила в свое время приглашение на «голую вечеринку» к Ивлеевой, не стала молчать и высказала свое мнение по поводу скандального мероприятия.
«Я не знаю, о каком событии вы говорите, меня на него никто не приглашал. Я не имею отношение к этим всем премиям для лохов, вот к этим мероприятиям каким-то. И не хочу ни знать, ни видеть тех людей, которые там были», — сказала Волочкова.
Как информирует 5 Канал, Волочкова уточнила, что подобные мероприятия ей не интересны, у нее свои дела, а в данное время она вообще отдыхает, поскольку может себе это позволить.
Недавно балерина Анастасия Волочкова объявила о продаже последней квартиры в Астрахани. Это была самая большая недвижимость, которая принадлежала Анастасии в этом городе. По словам Волочковой, квартира расположена на берегу Волги в ЖК «Паруса».
Напомним, ранее Волочковой принадлежали более чем 20 квартир в Астрахани. Недвижимость досталась ей от бывшего мужа.