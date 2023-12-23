«Чему научат?»: Шукшина призвала органы опеки проверить Киркорова

Ведь у многих участников этой свальной вечеринки дети... Чему научат и как воспитают они своих детей? Некоторые скажут, это их личные дети, как хотят, так и воспитают. Не вопрос! Тогда руки прочь от всех других семей, которых третируют органы опеки, улавливая ювенальные сигналы, идущие с Запада, — написала Шукшина.