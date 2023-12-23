«Чему научат?»: Шукшина призвала органы опеки проверить Киркорова
Телеведущая Мария Шукшина в Telegram возмутилась, что служба опеки не обращает внимание на участников «голой» вечеринки, которую провела блогер Анастасия Ивлеева в столичном клубе Mutabor. Она поставила под сомнение моральные качества героев дискотеки, у которых есть дети, особенно певца Филиппа Киркорова.
Ведь у многих участников этой свальной вечеринки дети... Чему научат и как воспитают они своих детей? Некоторые скажут, это их личные дети, как хотят, так и воспитают. Не вопрос! Тогда руки прочь от всех других семей, которых третируют органы опеки, улавливая ювенальные сигналы, идущие с Запада, — написала Шукшина.
Отдельно экс-ведущая «Жди меня» прошлась по персоне Филиппа Киркорова, который пришел на вечеринку в полупрозрачном закрытом наряде. Она припомнила отцу двоих детей и другие его скандалы.
Достаточно посмотреть на «эволюцию» коллективного Киркорова, хотя бы за последние 20 лет... Сначала мужчины начинают красить глаза, потом надевают мини-юбки, потом, не стесняясь, приводят своих партнеров на ТВ, потом топчутся на кресте, теперь уже начали демонстрировать свое тело в нижнем белье или без оного, — пишет Шукшина, не называя имен.
Также телеведущая составила список участников вечеринки и предложила подписчикам направить свои сообщения в Роскомнадзор с требованием запретить показ этих персон на федеральном телевидении.
Ранее Мария Шукшина попала в семейный скандал из-за отношений с матерью. СМИ писали, что телеведущая не общается с разбитой инсультом родительницей. Сестра Ольга Шукшина рассказывала, что телеведущая занесла в черный список номера телефонов родственниц.