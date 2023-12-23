Охлобыстин: «голая» вечеринка Ивлеевой может привести к революции

"Если хоть один из участников этой "вечеринки" появится на любом из новогодних "голубых огоньков" на федеральных каналах, то они (солдаты) будут считать, что наша власть откровенно издевается над ними и их близкими, что считает их грязью и рабами, не имеющими права иметь свое мнение. А именно так и начинаются революции", - заявил актер.