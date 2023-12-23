Охлобыстин: «голая» вечеринка Ивлеевой может привести к революции

Охлобыстин заявил, что «голая» вечеринка Ивлеевой может привести к революции
Актер Иван Охлобыстин возмутился во "Вконтакте" "голой" вечеринкой блогерши и телеведущей Насти Ивлеевой.
По словам Охлобыстина, солдаты СВО, находящиеся на передовой, восприняли мероприятие Ивлеевой как личное оскорбление. Артист предположил, что эта вечеринка может привести к революции.
"Если хоть один из участников этой "вечеринки" появится на любом из новогодних "голубых огоньков" на федеральных каналах, то они (солдаты) будут считать, что наша власть откровенно издевается над ними и их близкими, что считает их грязью и рабами, не имеющими права иметь свое мнение. А именно так и начинаются революции", - заявил актер.
Охлобыстин посоветовал задуматься над тем, что происходит. Ивлеева организовала вечеринку 20 декабря в клубе "Мутабор". Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Мероприятие посетили Ксения Собчак, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Глюкоза, Лолита Милявская, Оксана Самойлова, рэпер Vacio и Джиган.
21 декабря депутат Государственной думы Мария Бутина попросила МВД, Роскомнадзор и Минкультуры проверить вечеринку, которую организовала в московском клубе Ивлеева. Она отметила, что просит организовать проверку на предмет соответствия закону о запрете пропаганды ЛГБТ.