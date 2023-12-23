Охлобыстин признался, что однажды случайно ударил Янковского

Актер Иван Охлобыстин признался в интервью газете «Аргументы и факты», что однажды сильно ударил народного артиста СССР Олега Янковского.

По данным газеты, инцидент произошел на съемках картины Павла Лунгина «Царь». По сюжету персонажа Янковского избивала толпа, а герой Охлобыстина должен был пробежать мимо и пнуть его.

«Вокруг Янковского положили черные мешки с песком. Их было не видно за артистами, игравшими опричников. Я пробегаю мимо, бью ногой и попадаю Янковскому прямо в печень!» — отметил актер.

Охлобыстин заметил, что Янковский сильно вскрикнул, а затем резко выругался. Он добавил, что с тем, чтобы загладить свою вину, пригласил пострадавшего коллегу в ресторан, где состоялось примирение.