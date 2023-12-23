Шведов поделился секретами отличной физической формы
Денис Шведов, запомнившийся публике, в частности, по роли в сериале «Мажор», уже давно ведет здоровый образ жизни.
«Я не пью, и, если меня настойчиво уговаривают выпить, начинаю думать: «Зачем мне это? Где мой мотоцикл? Можно, я уеду?» — рассказал он.
Артист также рассказал журналистам издания Hello!, что разработал собственную систему питания, поскольку работа требует от него сил и выносливости. Сейчас он временно бросил занятия спортом из-за чрезвычайно высокой загруженности, но обязательно в ближайшее время к ним вернется.
«Недавно я завершил работу в одном проекте, где много трюковых и экшен-сцен — я бы и половины всего этого не сделал, если бы не занимался спортом. Летом была съемка со сценой драки с двадцатью китайцами на мечах. Да и из «Последнего героя» я бы сразу вылетел, если бы до него, во время пандемии, не занимался йогой», — признался актер.
Шведов также рассказал, что легко принял свою публичность. Ему приятно, когда фанаты просят автограф или хотят сфотографироваться.