Шведов поделился секретами отличной физической формы

«Недавно я завершил работу в одном проекте, где много трюковых и экшен-сцен — я бы и половины всего этого не сделал, если бы не занимался спортом. Летом была съемка со сценой драки с двадцатью китайцами на мечах. Да и из «Последнего героя» я бы сразу вылетел, если бы до него, во время пандемии, не занимался йогой», — признался актер.