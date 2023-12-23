Режиссер Андреасян отменил интервью с Ксенией Собчак после вечеринки Ивлеевой

Режиссер Сарик Андреасян признался в Instagram, что отменил интервью с журналисткой Ксенией Собчак после "голой" вечеринки блогерши Насти Ивлеевой. Интервью должно было состояться в феврале. Андреасян заявил, что больше не хочет быть рядом с Собчак после того, как она посетила данное мероприятие Ивлеевой и поддержала его. Кинематографист считает, что "вседозволенность" не является частью свободы и счастья. Он назвал себя скучным человеком, который хотел бы постареть "достойно, не оскорбляя солдат на фронте, их матерей и в целом огромное количество аудитории своими инфантильными поступками". Андреасян заявил, что некоторые представители "богемы" "не чувствуют берегов" и не совсем понимают, что происходит в мире. По его словам, даже если оставить в сторону СВО, любой известный артист - это лицо своей семьи, окружения и государства. "Быть артистом это такая же ответственность перед другими, как и быть матерью и отцом. Страшно, что именно эти люди считаются у нас звездами, и страшно, что этих испорченных людей поддерживают такие же испорченные люди, давая им большие возможности", - заявил режиссер. 20 декабря прошла вечеринка Ивлеевой в клубе "Мутабор". Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Мероприятие посетили Ксения Собчак, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Глюкоза, Лолита Милявская, Оксана Самойлова, рэпер Vacio и Джиган. 21 декабря депутат Государственной думы Мария Бутина попросила МВД, Роскомнадзор и Минкультуры проверить вечеринку, которую организовала в московском клубе Ивлеева. Она отметила, что просит организовать проверку на предмет соответствия закону о запрете пропаганды ЛГБТ.