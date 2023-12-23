Зацепин высказался о дальнейшей судьбе Пугачевой

Александр Зацепин был гостем новогоднего бала «Истинные ценности». Там композитор ответил на вопросы журналистов «Московского Комсомольца», в частности, об отношении к России им к коллегам, покинувшим страну.

В детстве, рассказал Зацепин, он рос очень «американизированным» ребенком, как и многие его сверстники. Но во взрослом возрасте он понял, что не видит свое будущее нигде кроме как в России.

«Я в какой-то момент понял, что вырос такой русский-русский. Куда уезжать и главное, зачем? У меня здесь жена, дочь, мама… А там я что буду делать?» — говорит он.

При этом он считает, что те, кто уехали, тоже сделали свой выбор. И не стоит уделять им и их поступкам слишком много внимания.

«Неужели вы думаете, что я страдал из-за того, что Пугачева уехала?» — - удивился композитор.

Зацепин считает, что Алла Борисовна, тем не менее, через какое-то время вернется в Россию доживать свой век.