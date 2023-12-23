Режиссер Андреасян отказался от интервью с Собчак

«Надо понимать, что любой известный и значимый артист — это лицо своей семьи, своего окружения и, как бы это пафосно ни звучало, лицо государства. Быть артистом — это такая же ответственность перед другими, как и быть матерью или отцом. Страшно, что именно эти люди считаются у нас звездами, и страшно, что этих испорченных людей поддерживают такие же испорченные люди, давая им большие возможности», — отметил Андреасян.