Режиссер Андреасян отказался от интервью с Собчак
Известный режиссер Сарик Андреасян высказался по поводу «голой вечеринки» Анастасии Ивлеевой. Он заявил, что отечественные звезды устраивают вакханалию без оглядки на ситуацию в стране и в мире.
«Надо понимать, что любой известный и значимый артист — это лицо своей семьи, своего окружения и, как бы это пафосно ни звучало, лицо государства. Быть артистом — это такая же ответственность перед другими, как и быть матерью или отцом. Страшно, что именно эти люди считаются у нас звездами, и страшно, что этих испорченных людей поддерживают такие же испорченные люди, давая им большие возможности», — отметил Андреасян.
Сарик отметил, что не хочет иметь дело с людьми, бывшими участниками такого мероприятия. В частности, у него была договоренность с Собчак на интервью в феврале, но после случившегося попросил об его отмене, рассказывает Экспресс Газета.
«Не хочу быть рядом. Я не считаю, что вседозволенность является частью свободы и счастья», - констатировал режиссер.
Сама Ивлеева, комментируя негативные реакции на организованную ею вечеринку, заявила, что без подобного хейта ее жизнь была бы неинтересной.