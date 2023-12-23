Продюсер сообщил о росте гонораров артистов за новогодние корпоративы

Сергей Лавров рассказал, что в этом году гонорары популярных артистов существенно выросли. За выступление на новогоднем корпоративе звезды берут ориентировочно в полтора раза больше, чем в прошлом году.

«Если раньше, предположим, Стас Михайлов стоил 4–5 миллионов рублей, сейчас он стоит 6–8 миллионов. Коля Басков стоил 5 миллионов, сейчас уже 6–8 миллионов может стоить. У него очень много работы», — заявил Лавров.

Гонорар артистов «первого эшелона» за работу в новогоднюю ночь может достигать 20 миллионов рублей, информируют iz.ru.

Табриз Шахиди, концертный директор компании «Империя музыки», рассказал, что публика хочет видеть на своих праздниках Агутина, Лепса, Гагарину, Преснякова, Басту, Клаву Коку, Дронова, «Иванушки International» и «Руки Вверх!».

Шахиди ранее сообщил, что российские знаменитости перед Новым годом зарабатывают по три гонорара за один вечер выступлений.