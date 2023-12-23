Волочкова продает последнюю квартиру в Астрахани
Анастасия Волочкова выставила на продажу последнюю квартиру в Астрахани. Ранее ей принадлежали 20 квартир в ЖК «Паруса», недвижимость досталась балерине по взаимозачетам с экс-супругом бизнесменом Игорем Вдовиным. Ранее она продала все прочие апартаменты, оставив себе только одни.
Теперь же в микроблоге Анастасия объявила, что выставила на продажу жилье «с прекрасным видом на Волгу», сообщает 5 Канал.
«Это одна оставшаяся. Я думала оставить для себя, но я понимаю, что для меня это просто пассивный актив. То есть я ее продаю не потому, что у меня нужда, а потому что просто она мне не нужна», — сказала она.
Анастасия поделилась своими планами на Новый год. Балерина не изменяет себе и собирается отметить главную ночь в Москве, а потом отправиться на Мальдивы.
«Я же туда езжу как на дачу. Поеду в 22-й раз.