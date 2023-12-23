Продюсер рассказал о выросших гонорарах звезд за корпоративы

Стоимость участия артистов в новогодних корпоративах в 2023 году выросла примерно в полтора раза по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на продюсера Сергея Лаврова.

«Если раньше, предположим, Стас Михайлов стоил 4–5 млн рублей, сейчас он стоит 6–8 млн. Коля Басков стоил 5 млн, сейчас уже 6–8 млн может стоить. У него очень много работы», — объяснил Лавров..

Он предположил, что стоимость участия артистов в корпоративах вырастет еще немного к Новому году. По словам Лаврова, гонорар за участие знаменитости в корпоративе в новогоднюю ночь может достигать 20 млн рублей.

Среди самых востребованных в декабре артистов концертный директор компании «Империя музыки» Табриз Шахиди в беседе с изданием перечислил Леонида Агутина, SHAMAN, Анну Asti, «Руки Вверх!», Басту, Полину Гагарину, «Иванушки International», Григория Лепса, Диму Билана, Клаву Коку и Владимира Преснякова.

Накануне Лавров в разговоре назвал SHAMAN специфичным артистом, песни которого не очень подходят для корпоративов.