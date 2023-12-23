Пирцхалава не смог попасть в Молдову на свои концерты

Ираклия Пирцхалаву, российского певца грузинского происхождения не впустили в Молдавию. Исполнитель должен был планировал выступить в праздничных мероприятиях в городе Оргеев, сообщает РИА Новости со ссылкой на кишиневский телеканал ТВ-5.

«Как стало известно 5 каналу, известного исполнителя грузинского происхождения Ираклия Пирцхалава не пускают в Молдову. Артист прилетел для участия в нескольких новогодних концертах. Причина отказа пока не известна», - сказано на сайте телеканала.

Власти Молдавии никаких комментариев не опубликовали; также не разъяснили ситуацию и в пограничной пресс-службе, сообщив лишь, что за последние сутки 39 человек получили отказ на пересечение границы.