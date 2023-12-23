Малинин посоветовал сыну «подучиться вокалу»

«Моему сыну надо еще немножко подучиться вокалу. А по некоторым акцентам и тембру голоса я понял, что с Трубадуром мы когда-то пели дуэтом. Я его не буду продавать, сами догадывайтесь. Но у него хорошее академическое образование, уверяю, он бы мог петь оперу», - заявил певец.