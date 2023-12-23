Малинин посоветовал сыну «подучиться вокалу»
Александр Малинин когда-то был против того, чтобы его сын Никита принимал участие в «Фабрике Звезд». Но после того, как Никита стал победителем третьего сезона популярного проекта, а его композиция «Котенок» стала хитом, даже строгий отец признал талант своего ребенка.
Позже оба Малинина выступали в шоу «Две звезды. Отцы и дети». Теперь же, как предполагает член жюри другого популярного шоу на Первом канале, которое называется «Фантастика», Александра Ребенок, Никита может скрываться за аватаром Трубадура.
Малинин, правда, сына не признал, пишет СтарХит.
«Моему сыну надо еще немножко подучиться вокалу. А по некоторым акцентам и тембру голоса я понял, что с Трубадуром мы когда-то пели дуэтом. Я его не буду продавать, сами догадывайтесь. Но у него хорошее академическое образование, уверяю, он бы мог петь оперу», - заявил певец.
Дочь Александра Малинина Устинья живет в Лондоне. Девушка учится в Королевском колледже музыке по классу оперы. Накануне звездная наследница выиграла Гран-при международного конкурса World Classical Music Awards, о чем поспешила сообщить фанатам в личном блоге.