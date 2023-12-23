Паулс о Вайкуле: «Я вообще серьезно к ней не отношусь»
Лайма Вайкуле продолжила серию скандальных заявлений. На этот раз она упрекнула в плагиате Раймонда Паулса, написавшего для нее такие хиты, как «Скрипач на крыше», «Ах, вернисаж, ах, вернисаж!», «Чарли», и «Я вышла на Пикадилли».
Об этом пишет Экспресс Газета.
«После развала СССР у нас был свой выбор. И 99,9% были за то, чтобы мы ушли на Запад. Для меня музыка лучшая была на Западе. Мы, музыканты, любили сразу все, что западное. Мы пели английские песни, делая к ним латышские тексты», — заявила Вайкуле.
Композитор всерьез слова певицы не воспринял.
«Вы знаете, я вообще серьезно к ней не отношусь. Поэтому пусть она говорит, что хочет», - отреагировал Паулс.
Поэт Илья Резник, который не раз работал в тандеме с композитором Раймондом Паулсом, заявил, что они «вытащили Вайкуле из кабака», создали ей репертуар и позволили попасть на большую сцену.