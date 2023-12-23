Паулс о Вайкуле: «Я вообще серьезно к ней не отношусь»

«После развала СССР у нас был свой выбор. И 99,9% были за то, чтобы мы ушли на Запад. Для меня музыка лучшая была на Западе. Мы, музыканты, любили сразу все, что западное. Мы пели английские песни, делая к ним латышские тексты», — заявила Вайкуле.