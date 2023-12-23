Шура признался в чувствах к Бледанс

В эфир вышел новый выпуск третьего сезона музыкального шоу «Дуэты». В программе организаторы объединяют тех звезд российского шоу-бизнеса, которых что-то связывает в жизни, часто- друзей или родственников. Имена половины участников публике известны с самого начала, а других предстоит узнать во время выступления.

Эвелина Бледанс зрителям была представлена сразу. Она исполняла песню «Я тебе, конечно, верю» Наташи Королевой и Сергея Глушко (Тарзана). И она совсем не ожидала увидеть в оппонентах певца Шуру. Артисты давно дружат, и эта встреча обрадовала обоих. Исполнитель бросился обнимать Эвелину, - пишет портал vokrug.tv.

«Это моя самая давняя и самая любимая подруга», – заявил Шура.

Тут же певец рассказал, что именно он в свое время познакомил Королеву и Глушко.