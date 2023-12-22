Водонаева раскрыла отношение к современному «Дому-2»

Реалити-шоу «Дом-2» изжило себя, заявила бывшая участница проекта, телеведущая Алена Водонаева. Отношение к программе в ее современном проявлении она раскрыла в шоу «Злые языки», выпуск вышел на Rutube.

Водонаева высказалась о «Доме-2» словами «то, что мертво, умереть не может».

«Он правда себя изжил. При всей любви к прошлому и к тому, что это была большая часть [моей] жизни», — констатировала она.

Звезда телепроекта также удивилась, что у реалити-шоу до сих пор есть аудитория.

Бывший участник и экс-ведущий «Дома-2» Влад Кадони не согласился с этим мнением. Он счел, что пока у этого реалити-шоу есть аудитория, оно не изжило себя.

Ранее сообщалось, что телеведущая Ксения Бородина ушла из «Дома-2», в котором она работала на протяжении 19 лет. Телезвезда объяснила свое решение словами «мне надо идти дальше».