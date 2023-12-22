В Петербурге затопило квартиру отца Ивана Урганта

В квартире телеведущего Андрея Урганта в Санкт-Петербурге произошёл потоп. Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что о происшествии Ургант узнал от соседей. На данный момент в квартире остались только следы интенсивного затопления — большое пятно на потолке и разводы на полу. При этом вода успела проникнуть в квартиру снизу — оставшиеся там следы потопа даже более заметны.

Причина происшествия остаётся неизвестной, но сам Ургант считает, что это может быть следствием ошибки коммунальных служб, которые ранее занимались уборкой снега с крыши. При этом телеведущий добавил, что подобные случаи уже были.

«Я полагаю, что раз так интенсивно сбрасывали лед, то, я думаю, что пробили крышу, в очередной раз», — заявил он.