«Имей в виду, тебя зарежут!»: кто и как угрожал убить Аллу Пугачеву

Портниха и подруга певицы Аллы Пугачевой Любовь Аксенова рассказала об угрозах убийством в адрес Примадонны. Были ли покушения на певицу и кто за ней охотился?

Кто угрожал зарезать Пугачеву

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По словам Аксеновой, певица часто становилась жертвой преследования со стороны неадекватных почитателей ее таланта. Портниха в беседе с MK.RU поделилась историей, которая произошла во времена, когда Пугачева была замужем за музыкальным продюсером Евгением Болдиным.

Аксенова рассказала, что незнакомый мужчина на улице подарил Примадонне букет цветов и признался ей в любви. В этот момент рядом с певицей был Болдин.

«Однажды мы стояли у гостиницы, вдруг подходит мужик с огромным букетом цветов. Говорит Алле: „Я в тебя влюблен. И никогда не брошу. Ты будешь моя!“ А рядом стоит муж Аллы Женя Болдин. Мужик протягивает Алле цветы, но Болдин их забирает себе. Женя увидел в букете записку, открыл ее и про себя прочитал содержимое записки», — вспоминает Любовь.

Подруга Пугачевой отметила, что Болдин не раскрыл артистке содержимое записки. О том, что в ней было написано, супруг певицы поведал Аксеновой позднее.

«Алла тогда, смеясь, говорит ему: „Почему ты мои записки читаешь? Что там было написано?“ Женя тут же нашелся: „Тебе мужики в любви объясняются, а я тебе буду давать это читать? Ну уж нет!“ Уже потом он мне показал, что в той записке было написано: „Имей в виду, тебя зарежут!“», — рассказала Аксенова.

Кто ломился в номер Пугачевой

Также Аксенова вспомнила историю, которая произошла в Минске. Незнакомый мужчина ночью пытался через окно пробраться в номер, в котором спали Пугачева и Аксенова.

«Моя кровать была у окна, а ее — ближе к выходу из номера. Когда уже начало светать, я проснулась от непонятных звуков: такое ощущение, что у нас кто-то усиленно сопел. Открываю глаза и вижу, что в номер через приоткрытое окно лезет какой-то дядька в одних трусах: такой мощный, с животом. Я так испугалась!» — рассказывает женщина.

В этот момент Аксенова начала звать несуществующего мужчину Федю, чтобы спугнуть незваного гостя. От крика проснулась и Пугачева, которая быстро сориентировалась в ситуации и подыграла подруге.

«Алла же великая артистка. Услышала, что я зову на помощь Федора, и притворилась мужиком. Сделала низкий голос и начала крутиться в кровати. „О-о-о-о, О-о-о-о“, — низким басом стала говорить Алла. Мужик, который к нам залез в окно, испугался и бегом в одних трусах помчался к двери», — поделилась подруга Примадонны.

Как выяснилось, мужчина оказался в номере Пугачевой и Аксеновой из-за стечения обстоятельств.

«Уже позже мы выяснили, что этот мужик пришел к любовнице, они весело проводили время. Но в какой-то момент в дверь номера постучался муж. И он, недолго думая, полез в другой номер. Мы потом долго эту историю с Аллой часто вспоминали, хохотали», — добавила Аксенова.

Как за Пугачевой охотился курский маньяк Нагиев

В 1978 году Пугачева и ее тогдашний муж кинорежиссер Александр Стефанович получили долгожданную квартиру на улице Горького. Большинство газет подробно рассказали о жесте московских властей, выделивших артистке квартиру с видом на Кремль.

Из СМИ адрес Пугачевой узнал маньяк Анатолий Нагиев. Всего на счету душегуба по кличке Бешеный шесть убитых женщин и десятки изнасилований. Как отмечали следователи, одна из жертв была похожа на Пугачеву.

В июне 1980 года насильник перебрался в Москву. Зная адрес певицы, Нагиев решил осуществить свой план — дождаться Пугачеву, которая не имела в те годы никакой охраны, ударить ножом и убежать. Однако лишить жизни артистку маньяк не сумел.

Нагиев несколько часов прождал певицу у подъезда, после чего поднялся по лестнице на последний этаж. Вдруг в подъезде раздались громкие голоса, нервы маньяка не выдержали, и он сбежал.