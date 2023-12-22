Бывший диакон РПЦ Андрей Кураев внесён в реестр иноагентов

Минюст внес в реестр иноагентов бывшего диакона РПЦ Андрея Кураева. Об этом сообщается на сайте ведомства. Кроме него список пополнили мультипликатор Олег Куваев, политолог Александр Рыклин, публицист Александр Баунов и интернет-издание"Верстка Медиа", а также проект "Можем объяснить". Также, в соответствии с распоряжением Минюста РФ в реестр иностранных агентов было включено общество с ограниченной ответственностью "ВОБНИАР". 6 ноября стало известно, что бывший протодиакон РПЦ Кураев собирается покинуть Россию. Он сообщил об этом в своих соцсетях. Кураев почеркнул, что уехал в День народного единства. Ранее он заявлял о планах уехать в Чехию. Там бывший протодиакон собирался "писать, говорить, читать лекции". Кураев тогда попросил о финансовой помощи, перечислив траты, которые ему предстоят из-за отъезда из России. Протодиакона окончательно лишили сана 28 апреля из-за высказываний "с признаками хулы" в адрес РПЦ.