Пенкин опроверг отмену концерта в Дубае из-за церемонии награждения

Мне вручат награду 27 декабря. И пройдет мероприятие не в стенах института имени Гнесиных, а в центральном здании МПГУ имени В. Ленина. Конечно, я рад и жду этого события, это то, чего я долго ждал. Концерт в Дубае не отменяли, его перенесли. Там сейчас идет большая волна гриппа, — рассказал Пенкин.